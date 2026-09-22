Auto crasht bij McDonald's Udenhout na politieachtervolging, 2 aanhoudingen

Een snelle Volkswagen Golf is maandagnacht rond vier uur gecrasht in de McDrive van de McDonald’s langs de N65 bij Udenhout. Dit gebeurde na een achtervolging door de politie. Volgens de achtervolgende agenten liep de snelheid op tot zo'n 250 kilometer per uur.

Vanwege de hoge snelheid hielden de agenten enige afstand tijdens de achtervolging. De bestuurder van de Volkswagen verliet uiteindelijk de N65 en crashte op het parkeerterrein van de McDonald’s, in de McDrive. Kort na de crash vloog de auto in brand.

De drie inzittenden sloegen na de crash op de vlucht en renden een naastgelegen weiland in. De politie zette een zoekactie op touw. Twee van de drie verdachten zijn inmiddels aangehouden. De politie zocht met tientallen eenheden en diverse honden naar hen.

Een politiehelikopter werd ingezet om vanuit de lucht naar de derde verdachte te zoeken. De brandweer kwam om de brandende Volkswagen te blussen.

De achtervolging begon in Eindhoven. Waarom de politie achtervolging startte, is nog niet bekendgemaakt.