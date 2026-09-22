Brand verwoest auto in Breda

Een auto is dinsdagochtend rond zes uur door brand verwoest aan de Frankentalerstraat in Breda. De bestuurder was onderweg toen hij plotseling rook zag. Hij zette de auto daarop direct aan de kant en waarschuwde de hulpdiensten.

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De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte, met name aan de voorkant. Een berger werd gebeld om de auto mee te nemen. Vermoedelijk was er sprake van een technisch mankement. Bij de brand raakte niemand gewond.