Koopstromenonderzoek gestart in Noord-Brabant

Inwoners van Reusel-De Mierden en andere Brabantse gemeenten worden gevraagd naar hun koopgedrag. Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 is begonnen en richt zich op het versterken van winkelgebieden en horeca.

Gevonden voor jou

Het onderzoek brengt in kaart waar en hoe mensen boodschappen doen, winkelen en horeca bezoeken. Ook wordt gekeken naar de waardering van verschillende winkelgebieden. Naast de inwoners van Noord-Brabant worden ook mensen uit aangrenzende gebieden in Nederland en België betrokken.

De resultaten zijn bedoeld om gemeenten en ondernemers te helpen bij het verbeteren van voorzieningen en het aanbod in binnensteden en dorpscentra. Het onderzoek laat bovendien zien hoe het koopgedrag in de provincie zich heeft ontwikkeld sinds het vorige onderzoek in 2021.

Willekeurige uitnodigingen

In september en oktober ontvangen inwoners van Reusel-De Mierden een uitnodiging per brief om deel te nemen. De huishoudens worden willekeurig geselecteerd en de deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst. Dit duurt ongeveer vijftien minuten.

Ook mensen die geen uitnodiging hebben gekregen, kunnen meedoen. Zij kunnen de vragenlijst online invullen. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gegarandeerd

De antwoorden van deelnemers worden vertrouwelijk verwerkt volgens de AVG-wetgeving. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen of adressen en worden alleen gebruikt voor het onderzoek.

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Alle Noord-Brabantse gemeenten nemen deel aan dit project.