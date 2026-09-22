Helmondse kunstenaar Bert Loerakker overleden

Museum Helmond heeft het overlijden van Bert Loerakker bekendgemaakt. De Helmondse kunstenaar overleed op 16 september op 78-jarige leeftijd. Loerakker liet een indrukwekkend kunstzinnig nalatenschap achter en was jarenlang een belangrijke kracht binnen de lokale en nationale kunstwereld.

Gevonden voor jou

Loerakker, geboren in Breda op 28 maart 1948, besloot al vroeg in zijn leven het lesgeven achter zich te laten en zich volledig te richten op zijn kunstenaarschap. Naast zijn eigen kunstpraktijk speelde hij een actieve rol in de kunstwereld, onder andere als commissielid van de Nederlandse Kunststichting, waar hij meewerkte aan tentoonstellingen en internationale kunstprojecten.

In Helmond was hij vanaf de jaren 80 betrokken bij een lokaal kunstenaarsinitiatief. Ook na een zware tegenslag in 2008, toen een brand zijn atelier verwoestte, bleef hij actief. Loerakker begon opnieuw met frisse energie en nieuw werk. Voor zijn verdiensten ontving hij in 2011 een koninklijke onderscheiding van de Helmondse burgemeester.

Belangrijke rol in de Cacaofabriek

Loerakker was vanaf het midden van de jaren 10 een belangrijke drijvende kracht achter de EXPO Cacaofabriek in Helmond. Hij stelde samen met anderen exposities samen, waaronder de aankomende FRESH CACAO-expositie in januari 2027, gericht op jonge kunstacademiestudenten. Zijn werk is een vaste waarde in de collectie van Museum Helmond, waaronder een meerluik uit 2025 met experimentele diagonale lijnen.

Naast zijn abstracte schilderkunst stond Loerakker bekend om zijn fotografie, waarbij hij vaak de natuur als inspiratiebron gebruikte. Licht, beweging en kleuren waren kenmerkend voor zijn werk, dat hij met een romantische benadering creëerde. Hij was niet alleen een gepassioneerd kunstenaar, maar ook een verbinder die zich interesseerde in het werk van jongere generaties.

Loerakker vierde zijn 70ste en 75ste verjaardag met tentoonstellingen in Museum Helmond. Het museum heeft werk van hem in de collectie en eerde hem met een publicatie waarin zijn verbindende rol in de kunstwereld werd benadrukt. Het team van Museum Helmond spreekt zijn medeleven uit naar de familie en dierbaren van Bert Loerakker.