Garage in Steensel tijdelijk omgebouwd tot pré-mantelzorgwoning

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven om een garage in Steensel tijdelijk te gebruiken als pré-mantelzorgwoning.

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Het gaat om een garage aan Koppelen 24A in Steensel. De vergunning is verleend op 18 september en maakt een buitenplanse omgevingsactiviteit mogelijk. Dit betekent dat er een afwijking van het huidige bestemmingsplan is toegestaan.

De gemeente publiceert dit besluit zodat bewoners op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het kenmerk van de zaak is 07709333.