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Vergunning verleend voor bijgebouw in Duizel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw aan Lange Akkers in Duizel. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

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Op 18 september 2026 heeft de gemeente Eersel een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Lange Akkers 11 in Duizel. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die afwijkt van het geldende omgevingsplan.

Het kenmerk van de zaak is 07709347. De vergunning kan gevolgen hebben voor de omgeving, omdat hiermee een wijziging in het gebruik van de grond mogelijk wordt gemaakt.

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