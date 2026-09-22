Zwart voertuig met lekke banden weggesleept in Zundert

In Zundert is een zwarte Skoda Fabia met vier lekke banden weggesleept. Het voertuig blokkeerde een doorgang voor fietsers en voetgangers in de Achtertuin.

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Het voertuig werd op 20 juni 2026 verwijderd door de gemeente Zundert. De ramen aan beide zijden stonden open en de auto verkeerde in een verwaarloosde staat. Daarnaast was er geen eigenaar bekend en voldeed het voertuig niet aan de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De gemeente heeft het voertuig opgeslagen en biedt de eigenaar of rechthebbende de kans om de auto binnen veertien dagen op te halen. Hiervoor moeten wel de kosten van verwijdering en opslag worden betaald. Als niemand zich meldt, kan het voertuig worden verkocht of vernietigd.