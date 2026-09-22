Voertuig zonder kenteken weggesleept in Klein Zundert

In Klein Zundert is een verwaarloosde Volvo zonder kentekenplaten weggesleept.

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De gemeente Zundert heeft op 8 mei 2026 een Volvo verwijderd van de Berkenlaan in Klein Zundert. Het voertuig had een lekke band, geen kentekenplaten en verkeerde in een verwaarloosde staat. Omdat de eigenaar niet achterhaald kon worden, is het weggesleept volgens de Wegsleepverordening en de Wegenverkeerswet.

Volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening mag een voertuigwrak niet op de openbare weg staan. Het gaat om voertuigen die technisch niet in orde zijn en er verwaarloosd uitzien. De gemeente Zundert heeft daarom ingegrepen.

De eigenaar kan het voertuig binnen veertien dagen ophalen, na betaling van de kosten voor het wegslepen en bewaren. Als dat niet gebeurt, wordt de auto verkocht of vernietigd volgens de wet.