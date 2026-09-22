Bouwkeet en hijswerkzaamheden toegestaan in Lage Mierde

In Lage Mierde mag vanaf 25 september een mobiele bouwkeet worden geplaatst. Ook worden hijswerkzaamheden uitgevoerd bij Broekkant 9. De vergunning loopt tot 4 december.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een mobiele bouwkeet en het uitvoeren van hijswerkzaamheden. De bouwkeet zal van 25 september tot 4 december te vinden zijn bij Broekkant 9 in Lage Mierde.

De werkzaamheden vallen onder een besluit dat op 18 september is genomen en geregistreerd onder het kenmerk 16676649. De gemeente informeert hiermee omwonenden over mogelijke veranderingen in hun omgeving.