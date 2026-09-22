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Omgevingsvergunning toiletvoorziening Huibenvendreef Tilburg ingetrokken

De gemeente Tilburg heeft besloten een omgevingsvergunning voor een toiletvoorziening aan de Huibenvendreef in te trekken.

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Op 18 september heeft de gemeente Tilburg de vergunning voor een toiletvoorziening aan de Huibenvendreef 33 ingetrokken. De vergunning, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005464, was oorspronkelijk verleend onder nummer Z-HZ_WABO-2019-04966.

Het intrekken van de vergunning betekent dat de geplande activiteiten op deze locatie niet doorgaan. De gemeente heeft dit besluit ambtshalve genomen, wat inhoudt dat zij dit op eigen initiatief heeft gedaan.

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