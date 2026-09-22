Valkenswaard geeft groen licht voor afvalrecyclingbedrijf

Het afvalrecyclingbedrijf Waterschoot Transport B.V. mag van start aan de Lange Voren 8 in Valkenswaard. De gemeente heeft een vergunning verleend voor het verwerken van bedrijfs- en elektronisch afval.

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Het bedrijf gaat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) opslaan, sorteren en demonteren. Ook zal het ongevaarlijke afvalstoffen mechanisch verkleinen. Het besluit werd op 18 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De aanvraag voor deze milieubelastende activiteit werd op 28 november 2025 ingediend. De locatie voor het nieuwe afvalrecyclingbedrijf bevindt zich aan de Lange Voren in Valkenswaard.