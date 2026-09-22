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Vergunning verleend voor hulpgebouw in De Kaatse Bossen Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een bestaand hulpgebouw in De Kaatse Bossen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een hulpgebouw met nummer HG76, gelegen aan De Kaatse Bossen in Valkenswaard. De vergunning is op 18 september 2026 verleend en valt onder de categorie ‘omgevingsplanactiviteit’.

Met deze vergunning mag het gebouw officieel blijven staan. Het besluit is onderdeel van de regels die gelden voor deze locatie.

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