Grondverbetering bij Heiberg in Veldhoven gemeld

Bij Heiberg 32 in Veldhoven is een melding gedaan voor het gebruik van grond. Het gaat om een terreinverharding door Jansen Infra.

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Het bedrijf Jansen Infra B.V. heeft op 10 september een melding gedaan bij de gemeente Veldhoven. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor het toepassen van grond aan de Heiberg 32.

De grond wordt gebruikt om het terrein te verbeteren en geschikt te maken voor verharding. Dit soort meldingen zijn verplicht omdat het effect kan hebben op de bodem en het milieu. Bezwaar maken is niet mogelijk, omdat het om een kennisgeving gaat.