Deurne: Melding voor gesloten bodemenergiesysteem Derpsestraat

Bij Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. in Deurne is een melding gedaan voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Het bedrijf aan de Derpsestraat 16 heeft op 15 september 2023 een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem, waarmee energie uit de bodem wordt gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of koeling.

De melding is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het kenmerk van deze procedure is Z-2026-014642. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.