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Burendag op 26 september bij Sophiastraat in Nuenen
Op zaterdag 26 september organiseert Wijkvereniging Panakkers een Burendag aan de Sophiastraat in Nuenen.
De Burendag wordt georganiseerd door Wijkvereniging Panakkers en vindt plaats aan de Sophiastraat. Het evenement is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en de onderlinge band te versterken.
De melding voor het evenement is op 15 september 2026 verzonden. Omdat het om een melding gaat, is er geen rechtsmiddel van toepassing.
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