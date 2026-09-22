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Buurtbarbecue op 27 september aan Putterlaan in Nuenen

Op 27 september vindt er een buurtbarbecue plaats aan de Putterlaan in Nuenen. De melding is gedaan door de organisatie van het evenement.

Gevonden voor jou

De barbecue wordt georganiseerd om bewoners van de Putterlaan samen te brengen. Het evenement is aangemeld bij de gemeente en zal plaatsvinden op de genoemde locatie.

De melding is verstuurd op 15 september. Er is geen sprake van een bezwaarprocedure of ander rechtsmiddel.

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