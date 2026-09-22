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KunsT met een grote T te zien in Nuenen op 26 en 27 september

Op 26 en 27 september 2026 vindt KunsT met een grote T plaats in Nuenen. Het evenement wordt gehouden in woonhuizen en openbare gebouwen in het centrum.

Gevonden voor jou

Het evenement KunsT met een grote T is een kunstproject dat op verschillende locaties in het centrum van Nuenen wordt georganiseerd. Bezoekers kunnen genieten van kunstwerken en creatieve uitingen in zowel woonhuizen als openbare gebouwen.

De melding voor dit project is op 15 september 2026 verzonden. Het gaat om een melding, wat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de activiteit.

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