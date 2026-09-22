Gevel van woning in Nuenen mag worden aangepast

In Nuenen is een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een woning aan de Lucas van Hauthemlaan. De vergunning werd op 18 september verzonden door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft toestemming gegeven om de gevel van een woning aan de Lucas van Hauthemlaan te wijzigen. Het besluit is op 18 september verzonden en de vergunning geldt vanaf de dag erna.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het adres Lucas van Hauthemlaan 6 in Nuenen. Wie de stukken wil bekijken, kan deze opvragen bij de gemeente via e-mail. Het zaaknummer van de vergunning is 08203778540.