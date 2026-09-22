Navigatie overslaan
Ontdek

Propaantank van 9,1 m3 geplaatst bij Coppelmans Oisterwijk

Coppelmans Oisterwijk B.V. heeft een melding gedaan voor het plaatsen van een propaantank van 9,1 kubieke meter aan de Heukelomseweg in Heukelom.

Gevonden voor jou

Het bedrijf heeft op 2 september 2026 gemeld dat de propaantank maximaal vijf keer per jaar zal worden gevuld. De melding betreft een milieubelastende activiteit en is op 17 september afgehandeld door de gemeente Oisterwijk.

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oisterwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.