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Propaantank van 9,1 m3 geplaatst bij Coppelmans Oisterwijk
Coppelmans Oisterwijk B.V. heeft een melding gedaan voor het plaatsen van een propaantank van 9,1 kubieke meter aan de Heukelomseweg in Heukelom.
Het bedrijf heeft op 2 september 2026 gemeld dat de propaantank maximaal vijf keer per jaar zal worden gevuld. De melding betreft een milieubelastende activiteit en is op 17 september afgehandeld door de gemeente Oisterwijk.
Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.
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