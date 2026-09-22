Maashorst stelt subsidie beschikbaar voor sport en cultuur

De gemeente Maashorst heeft een subsidieregeling vastgesteld voor 2027. Hiermee wil het inwoners meer laten bewegen, sporten en deelnemen aan cultuur. De subsidie richt zich vooral op kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en senioren. Organisaties kunnen tot 31 oktober hun aanvraag indienen.

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De subsidieregeling, met een plafond van 675.728 euro, is bedoeld voor projecten die sport, bewegen of cultuur verbinden met andere thema’s zoals onderwijs, gezondheid en welzijn. Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen, mits zij zich inzetten voor kwetsbare groepen en een combinatiefunctionaris inzetten.

Bijzonder is de focus op samenwerking tussen organisaties en het creëren van een inclusieve en gezonde leefomgeving. Activiteiten moeten bijdragen aan doelen zoals het verhogen van sportdeelname, het versterken van verenigingen en het stimuleren van verbindingen tussen verschillende sectoren. Aanvragen worden beoordeeld op criteria zoals lokale betrokkenheid en duurzame resultaten.

De regeling gaat per 1 september 2026 in en aanvragen kunnen worden ingediend via het digitale subsidieportaal van de gemeente Maashorst. Het college besluit uiterlijk 31 januari 2027 over de toekenning.