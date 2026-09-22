Lichtstoet tractoren door Bergeijk langs bejaardentehuizen

Op 19 december organiseert Kern Bergeijk een lichtstoet met tractoren langs bejaardentehuizen, met eindpunt in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het houden van een lichtstoet met tractoren. Deze tocht start op 19 december 2026 om half zes ’s avonds en zal langs verschillende bejaardentehuizen rijden.

Het eindpunt van de stoet ligt in Valkenswaard. De activiteit betreft het gebruik van openbare ruimte en mag worden uitgevoerd. Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.