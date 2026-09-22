Hilvarenbeek geeft groen licht voor bouw van twee mestsilo's

In Hilvarenbeek is toestemming gegeven voor de bouw van twee mestsilo's aan Gorp 1. Het besluit werd op 17 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders.

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De nieuwe mestsilo's komen te staan op het adres Gorp 1, 5081 NB Hilvarenbeek. Het project betreft een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan is goedgekeurd.

Het besluit is onderdeel van een reguliere vergunningsprocedure. Het kenmerk van de vergunning is 1051537. De bouwplannen zijn in lijn met de regels van de gemeente Hilvarenbeek.