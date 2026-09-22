Tuinverkoop op 10 oktober in Dongen zonder vergunning

Op 16 september is een melding ontvangen van een tuinverkoop op 10 oktober bij Marterdonk in Dongen. Voor dit evenement is geen vergunning nodig.

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Op de locatie Marterdonk 1 in Dongen staat op 10 oktober een tuinverkoop gepland. De melding hiervoor is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001484. Omdat het evenement vergunningsvrij is, zijn er geen juridische stappen mogelijk.

Het gaat om een melding waarbij geen vergunning verplicht is. Voor meer informatie kan het zaaknummer worden gebruikt bij contact met de gemeente Dongen.