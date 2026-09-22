Voorkeursrecht ingesteld voor bedrijventerrein Tijvoort-Noord in Goirle

De gemeente Goirle heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op bedrijventerrein Tijvoort-Noord. Dit besluit, genomen op 15 september, moet de overgang naar woningbouw mogelijk maken in dit gebied.

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Het voorkeursrecht geeft de gemeente controle over de ontwikkeling van Tijvoort-Noord. Hierdoor kan worden voorkomen dat percelen verkocht worden aan partijen die de huidige bedrijfsactiviteiten willen voortzetten. Dit zou de geplande transformatie naar woningbouw in de weg staan.

Het voorkeursrecht geldt voor meerdere percelen in het gebied, waaronder locaties ten noorden van de Parallelweg en tussen de Bergstraat, Tijvoortsebaan, Parallelweg en Wim Rötherlaan. Het recht is op 18 september 2026 in werking getreden na inschrijving bij het Kadaster.

Het besluit sluit aan bij de gemeentelijke omgevingsvisie en moet ook speculatie en prijsstijgingen tegengaan. De voorlopige aanwijzing vervalt na drie maanden, tenzij een definitief voorkeursrecht door de gemeenteraad wordt vastgesteld.