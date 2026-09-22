Gemeente Bladel voert diverse werkzaamheden uit

De gemeente Bladel heeft verschillende projecten gepland, waaronder herinrichtingen, grondwerk en fietspadaanpassingen. De werkzaamheden vinden plaats verspreid over meerdere locaties en periodes.

Gevonden voor jou

In Netersel Noord werkt aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. uit Eersel aan een herinrichting. Dit project loopt van week 47-2025 tot en met week 21-2027. Tegelijkertijd worden in week 35-2026 tot en met week 39-2026 tegels gewipt op de Jacques Perklaan en Nicolaas Beetslaan. Dit is onderdeel van het NK Tegelwippen.