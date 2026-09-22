Gemeente Bladel voert diverse werkzaamheden uit
De gemeente Bladel heeft verschillende projecten gepland, waaronder herinrichtingen, grondwerk en fietspadaanpassingen. De werkzaamheden vinden plaats verspreid over meerdere locaties en periodes.
In Netersel Noord werkt aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. uit Eersel aan een herinrichting. Dit project loopt van week 47-2025 tot en met week 21-2027. Tegelijkertijd worden in week 35-2026 tot en met week 39-2026 tegels gewipt op de Jacques Perklaan en Nicolaas Beetslaan. Dit is onderdeel van het NK Tegelwippen.
Op de Cartierheide worden fietspaden aangepast door Van Beers uit Hoogeloon. Dit gebeurt van week 34-2026 tot en met week 12-2027. Daarnaast zijn grondwerkzaamheden gestart voor windpark De Pals, uitgevoerd door Renewable Factory met aannemers H4A en Watt Infra. Dit project duurt van week 26-2026 tot en met week 8-2027.
Tot slot regelt Visser Hoogeloon een wateraansluiting voor de sloop van Den Herd. Dit werk vindt plaats tussen week 35-2026 en week 45-2026.
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