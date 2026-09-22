Nieuwe laadplekken voor elektrische auto's in Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft besloten om vier nieuwe locaties aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit verkeersbesluit moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit en meer laadmogelijkheden.

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Het besluit werd op 17 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om laadpalen op vier plekken: Antwerpsestraat in Putte, Edward Jennerstraat en Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide, en Duinstraat in Ossendrecht.

In totaal komen er zes nieuwe parkeervakken voor elektrische auto's, waarvan één met een snellere laadpaal van 50 kW. De laadvoorzieningen zijn bedoeld voor algemeen gebruik en moeten het opladen van elektrische voertuigen makkelijker maken.

Volgens de gemeente draagt elektrisch rijden bij aan een schoner milieu en een doelmatiger gebruik van energie. De politie Zeeland-West-Brabant heeft ingestemd met de maatregelen na overleg.