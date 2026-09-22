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Drie energieopslagsystemen voor veehouderij in Woensdrecht
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend aan Maatschap Jacobs Migielsen voor het plaatsen van drie energieopslagsystemen op de Oud Hinkelenoorddijk. Elk systeem heeft een opslagcapaciteit van 241 kWh.
De vergunning is aangevraagd op 7 juli 2025 en op 17 september 2026 verleend. De energieopslagsystemen worden geplaatst bij de veehouderij van Maatschap Jacobs Migielsen in Woensdrecht. Deze systemen kunnen worden gebruikt om opgewekte energie op te slaan, bijvoorbeeld uit zonnepanelen.
De vergunning en bijbehorende documenten liggen vanaf 22 september 2026 tot en met 3 november 2026 ter inzage bij de gemeente Woensdrecht. Voor meer informatie over de inzage verwijst de gemeente naar haar website.
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