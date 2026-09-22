Inrit in Boxmeer wordt verplaatst na verleende vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verplaatsen van de inrit bij Odenhovenstraat 2 in Boxmeer. Het besluit is genomen op 18 september 2026. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg.

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Het besluit betreft het verplaatsen van een inrit aan de Odenhovenstraat 2 in Boxmeer. Dit betekent dat de bestaande toegang tot het terrein wordt aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vergunning verleend op 18 september 2026.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen of wijzigen van een uitweg. Dit soort aanpassingen kan van invloed zijn op de verkeerssituatie en de toegankelijkheid van het perceel.