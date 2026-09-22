Vergunning gewijzigd voor woningbouw aan Loonseweg in Oploo

De vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Loonseweg 7a in Oploo is gewijzigd. Het besluit is op 15 september 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en het aanpassen of aanleggen van een uitweg. De wijziging heeft betrekking op een eerder verleende vergunning voor deze locatie, kadastraal bekend als OLO00 N 643.

Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00004707. Het college van burgemeester en wethouders heeft de wijziging van de vergunning goedgekeurd.