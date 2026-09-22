Knikarm-hoogwerker geplaatst bij Kerkplein in Oeffelt

Bij Kerkplein in Oeffelt mag van 29 september tot 5 oktober een knikarm-hoogwerker worden geplaatst. Het besluit hierover is op 16 september door de gemeente Land van Cuijk genomen.

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De knikarm-hoogwerker komt te staan bij Kerkplein 3 in Oeffelt. Het gaat om een vergunning voor een tijdelijke plaatsing van zeven dagen. De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00006017. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de werking ervan, maar belanghebbenden kunnen bezwaar maken tot 28 oktober.