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Uitrit aangepast bij Kerkstraat in Haps

In Haps is toestemming verleend voor het aanpassen van een uitrit bij Kerkstraat 27. De parkeerplaatsen worden omgevormd tot een tuin.

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Het besluit voor de verandering van de uitrit is genomen op 16 september 2026 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om het aanleggen of aanpassen van een uitweg bij het adres Kerkstraat 27 in Haps.

Met deze wijziging worden de huidige parkeerplaatsen omgezet naar een tuin. Het zaaknummer van het besluit is Z2026-00005727.

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