Schutting in Oeffelt mag niet geplaatst worden

Een aanvraag voor het plaatsen van een schutting aan de Beatrixstraat in Oeffelt is afgewezen. Het besluit van de gemeente Land van Cuijk is op 15 september genomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging om een schutting bij Beatrixstraat 27 in Oeffelt. De gemeente heeft het verzoek beoordeeld als een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan, maar besloot deze niet toe te staan.

Het zaaknummer van het besluit is Z2026-00004646. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken, maar dit artikel geeft daar geen informatie over.