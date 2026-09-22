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Programmabegroting 2027 Boekel voorgelegd aan gemeenteraad

Het college van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gevonden voor jou

Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de programmabegroting voor 2027 besproken. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar voor belangstellenden.

De begroting is in te zien via de website van de gemeente Boekel. Het document bevat plannen en financiële richtlijnen voor het komende jaar, zoals voorgesteld door het college.

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