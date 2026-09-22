Najaarskermis Breda mag doorgaan op Chasséveld

De Najaarskermis in Breda heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van 16 oktober tot en met 25 oktober op het Chasséveld.

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De Najaarskermis in Breda is goedgekeurd en mag doorgaan op het Chasséveld. Het feest begint op 16 oktober om één uur ’s middags en duurt tot en met 25 oktober, tot elf uur ’s avonds. De vergunning is verleend onder het kenmerk Z2026-004352.

De kermis vindt jaarlijks plaats en trekt veel bezoekers uit Breda en omgeving. Het Chasséveld, een bekende locatie in de stad, biedt voldoende ruimte voor de attracties en kraampjes. De gemeente heeft alle benodigde procedures doorlopen om het evenement mogelijk te maken.