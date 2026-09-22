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Halloweentocht in Breda krijgt groen licht

De Halloweentocht in Breda heeft een evenementenvergunning ontvangen. Het griezelfeest vindt op 31 oktober plaats aan de Ambachtenlaan en duurt van zes uur 's avonds tot half elf.

Gevonden voor jou

De Halloweentocht Princehaege in Breda heeft officieel toestemming gekregen. Het evenement wordt gehouden aan de Ambachtenlaan 1 en biedt een spannend programma voor bezoekers.

Het griezelfeest vindt plaats op 31 oktober 2026 en duurt van zes uur 's avonds tot half elf. De vergunning voor dit evenement is verleend door burgemeester en wethouders van Breda.

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