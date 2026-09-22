Halloween Tuinzigt in Breda krijgt vergunning

Het Halloween-evenement Tuinzigt in Breda heeft een vergunning gekregen. Het feest vindt plaats op maandagavond 30 oktober bij de Kwakkelhutstraat 48.

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Het evenement, genaamd Halloween Tuinzigt, wordt gehouden van half zeven tot half elf ’s avonds. De locatie is aan de Kwakkelhutstraat in Breda.

De vergunning is verleend door de gemeente Breda. Het is een avond vol Halloween-activiteiten op 30 oktober. Het besluit hierover is verzonden aan de aanvrager.