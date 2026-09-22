Kapverbod voor 51 platanen aan Beverweg in Breda

In Breda geldt een kapverbod voor 51 platanen aan de Beverweg. Het verbod is ingesteld na een verzoek om deze bomen als waardevol te registreren.

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De gemeente Breda heeft op 6 september 2026 een verzoek ontvangen om 51 platanen aan de Beverweg aan te wijzen als waardevolle houtopstand. De bomen zouden worden opgenomen op de Bomenkaart van Breda, een overzicht van beschermde bomen in de gemeente.

Door deze aanvraag geldt er tijdelijk een kapverbod voor de platanen. Het verbod blijft van kracht totdat de gemeente een definitief besluit neemt over de waardevolle status van de bomen. Als dit besluit niet onherroepelijk wordt, vervalt het kapverbod.

De bomen staan op verschillende percelen aan de Beverweg. Het verzoek heeft betrekking op locaties die zijn aangegeven op de Bomenkaart, een digitaal overzicht van geregistreerde bomen in Breda.