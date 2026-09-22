Kamerverhuur met vijf kamers in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om een pand aan de Stephensonstraat in Eindhoven te legaliseren voor kamerverhuur met vijf kamers.

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De aanvraag is ingediend op 18 september 2026. Het gaat om het pand aan de Stephensonstraat 33, dat gebruikt wordt voor de verhuur van kamers.

Het legaliseren van kamerverhuur houdt in dat de eigenaar toestemming vraagt om het pand officieel als huurwoning voor meerdere kamers te gebruiken. De aanvraag is ter kennisgeving en kan niet worden ingezien.