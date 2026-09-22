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Dakkapel aan zijgevel woning in Eindhoven: termijn verlengd
De vergunningstermijn voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van een woning aan de Fazantlaan in Eindhoven is verlengd.
Het gaat om een bouwactiviteit aan Fazantlaan 8, waarbij een dakkapel aan de zijgevel van de woning wordt geplaatst. De verlenging betreft uitsluitend de termijn van de omgevingsvergunning.
De aanvraag heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-006514 en is ter kennisgeving gemeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken liggen niet ter inzage.
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