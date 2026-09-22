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Gevelreclame aan Beemdstraat in Eindhoven wordt lichtbak

Er is een aanvraag gedaan om de verlichte gevelreclame aan de Beemdstraat 16 in Eindhoven te vervangen door een lichtbak. De aanvraag is op 18 september 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Beemdstraat 16 in Eindhoven. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande gevelreclame door een lichtbak.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en staat op dit moment niet open voor bezwaar. De procedure wordt verder afgehandeld door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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