Maatwerkvoorschriften voor mobiele puinbreker op Vliegbasis Eindhoven

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft toestemming gekregen om een mobiele puinbreker te gebruiken op Vliegbasis Eindhoven. Dit gebeurt in de avonduren voor renovatie en sloopwerkzaamheden.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten om maatwerkvoorschriften toe te staan voor het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat om het gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie Flight Forum 1550 in Eindhoven. Deze machine wordt ingezet voor de renovatie van de start- en landingsbaan en de sloop van een gebouw. De maatwerkvoorschriften zijn aangevraagd op 4 augustus en op 18 september is hierover een besluit genomen.

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin op de locatie zelf wordt fijngemaakt. Dit maakt het mogelijk om het materiaal direct opnieuw te gebruiken. Het gebruik van de puinbreker vindt plaats in de avonduren.