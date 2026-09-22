Betonnen vloer in Eindhoven mag worden gesloopt

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het slopen van een betonnen vloer aan de Rechtestraat. Het besluit is genomen op een vergunningsaanvraag van 18 september.

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De vloer bevindt zich op het adres Rechtestraat 49 in het centrum van Eindhoven. Het gaat om een zogenaamde aanlegactiviteit waarbij een bestaande betonnen constructie wordt verwijderd.

Het besluit is vanaf twee dagen na de verzenddatum digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein 1 is een fysieke versie beschikbaar tot het einde van de bezwaartermijn.

Volgens de gemeente heeft het besluit geen invloed op de werking van het project. Wie zich direct betrokken voelt, kan binnen zes weken bezwaar indienen.