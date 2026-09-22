Exploitatievergunning verleend aan Cookieness in Eindhoven

Het horecabedrijf Cookieness in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen.

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Cookieness, gevestigd aan de Korianderstraat in Eindhoven, mag vanaf nu officieel opereren als horecabedrijf. De exploitatievergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

De beslissing is op 18 september 2026 verzonden door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-007753. Het gaat om een vergunning die valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarmee het bedrijf aan alle wettelijke eisen voldoet om te mogen exploiteren.