Vaste trap vervangt vlizotrap in woning Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming gegeven voor het plaatsen van een vaste trap naar zolder in een woning aan de Marktstraat.

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De eigenaar van een woning aan de Marktstraat in Kaatsheuvel mag de vlizotrap naar de zolder vervangen door een vaste trap. Dit is vastgelegd in een omgevingsvergunning die op 18 september is verzonden.

Het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap maakt het zoldergebruik praktischer en veiliger voor bewoners. Het besluit is onderdeel van een aanvraag via de gemeente.