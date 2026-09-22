Bouw van woonhuis aan St.Lambertusweg in Boxtel goedgekeurd

De gemeente Boxtel heeft groen licht gegeven voor de bouw van een woonhuis met bijgebouw aan de St.Lambertusweg 7. Het definitieve besluit is op 18 september verzonden aan de aanvrager.

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Het project omvat naast de bouw van het huis ook het aanpassen van de uitweg. Beide activiteiten vallen onder de regels voor omgevingsplanactiviteiten. Het perceel waar het huis komt, heeft nummer P326.

De stukken die horen bij dit besluit zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel. Het besluit is voorbereid via een standaard procedure.