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Gemeente Altena verleent ontheffing voor verkoop percelen Werkendam

De gemeente Altena heeft ontheffing verleend voor de verkoop van twee percelen in Werkendam. Deze mogen rechtstreeks worden verkocht aan ROB Land van Heusden en Altena Beheer C.V.

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Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft op 15 september besloten dat de percelen in Werkendam, sectie H, nummers 939 en 1182, zonder aanbiedingsplicht verkocht mogen worden. Dit betekent dat de percelen niet eerst aan de gemeente hoeven te worden aangeboden.

De percelen moeten uiterlijk op 1 november juridisch worden geleverd aan ROB Land van Heusden en Altena Beheer C.V. Het besluit is op 17 september bekendgemaakt.

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