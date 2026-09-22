Dierenkliniek slachtoffer van inbraak: 'Alles overhoop voor 'n beetje geld'

Dierenkliniek Waalwijk is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een inbreker. Dat maakte de politie maandagavond bekend. De inbreker ging ervandoor met een klein beetje cash geld, vertelt Loes Jans. Zij is praktijkmanager van de drie Brabantse vestigingen van de Dierenkliniek.

"De politie was bang dat het de dader wellicht zou gaan zou om verdovende middelen, maar de buit bestaat alleen uit wat losgeld", laat Jans dinsdagochtend weten. "Heel raar... Misschien dachten de daders dat hier meer te halen valt. Er wordt wel eens contant betaald, maar er wordt toch vooral gepind."