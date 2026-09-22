Voedselbank en hulp bij geldzaken in Oirschot

De Voedselbank biedt in Oirschot iedere maand hulp aan mensen die financieel krap zitten. Naast voedselpakketten kun je ook terecht voor advies over geldzaken en formulieren.

Gevonden voor jou

In Oirschot is de Voedselbank iedere tweede woensdag van de maand aanwezig bij WIJzer in de bibliotheek. Tussen half elf en half één kun je daar een voedselpakket ophalen met eten en verzorgingsproducten. Er is ook een kledingwinkel voor wie dat nodig heeft. Vrijwilligers staan klaar om je te helpen met het aanvragen van een pakket.

Naast de Voedselbank kun je bij WIJzer ook terecht voor ondersteuning bij geldzaken. De Formulierenbrigade en sociaal raadsliedenwerk zijn er iedere woensdag van tien tot elf uur. Zij helpen met het invullen van formulieren, het aanvragen van regelingen en het begrijpen van financiële zaken zoals toeslagen, schulden en vragen over wonen.

Altijd welkom

WIJzer biedt hulp aan iedereen die vragen heeft over geld of praktische zaken. Het is een laagdrempelige plek waar je binnen kunt lopen zonder afspraak. Vrijwilligers en raadslieden staan klaar om je te ondersteunen. Je bent van harte welkom in de bibliotheek van Oirschot.