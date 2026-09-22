Onderzoek naar koopgedrag in Gilze en Rijen

In Gilze en Rijen wordt een onderzoek gestart naar het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het Koopstromenonderzoek brengt in kaart waar en hoe mensen winkelen, boodschappen doen en horeca bezoeken. De resultaten moeten helpen om de dorpscentra en voorzieningen in de regio te verbeteren.

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Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Zij analyseren hoe het koopgedrag in Noord-Brabant en specifiek in Gilze en Rijen zich heeft ontwikkeld in vergelijking met voorgaande jaren. De uitkomsten bieden waardevolle informatie om winkelgebieden aantrekkelijker te maken en het aanbod te versterken.

In september en oktober krijgen willekeurig geselecteerde huishoudens in Gilze en Rijen een uitnodiging om deel te nemen. Het invullen van de online vragenlijst kost ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen meedoen.

Hoe meedoen

Iedereen kan deelnemen via een speciale vragenlijst op een website. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. Het onderzoek benadrukt dat de mening van inwoners belangrijk is voor de verbetering van winkel- en horecagebieden.

De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de privacywetgeving (AVG). De resultaten zijn niet te herleiden naar personen of adressen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het Koopstromenonderzoek. Voor specifieke vragen is contact per e-mail mogelijk.