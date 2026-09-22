Nieuwe pumptrack komt in Waalre

Waalre krijgt een pumptrack aan de Ericalaan. Inwoners kunnen meedenken over het ontwerp tijdens een bijeenkomst op donderdag 8 oktober.

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De gemeenteraad van Waalre heeft besloten dat er een pumptrack komt aan de Ericalaan. Deze sportvoorziening, populair onder jongeren, stond hoog op het wensenlijstje van inwoners. Nu de plannen concreet zijn, wil de gemeente samen met toekomstige gebruikers het ontwerp maken.

Op donderdag 8 oktober organiseert de gemeente een co-creatiesessie om 17.30 uur in de raadszaal van Het Huis van Waalre. Tijdens deze bijeenkomst gaan inwoners in gesprek met de gemeente en een pumptrackbouwer over de inrichting van de nieuwe voorziening. Er wordt gezorgd voor eten, zodat iedereen comfortabel kan deelnemen.

Informatie voor omwonenden

Aansluitend is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De gemeente zal hier de plannen toelichten en vragen beantwoorden. Ook wordt input van bewoners meegenomen in het verdere proces.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in Het Huis van Waalre. Inwoners die mee willen denken, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij je naam, het aantal personen en de gewenste sessie.

De gemeente hoopt met deze aanpak een pumptrack te realiseren die aansluit bij de wensen van gebruikers én de omgeving.